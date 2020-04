Aj kritika má svoju etiku

Hanlivá a nenávistná kritika nás ženie do morálneho bahna...aj to je obraz našej súčasnej spoločnosti.

Veď ste si ho (mnohí) zvolili ! Hnutie OĽANO malo v týchto voľbách 25%. Skutku veľmi impozantný výsledok a keď vychádzali predvolebné prieskumy, neskrývali prekvapenie.

Nuž, nečakali to.

Pred pol rokom Igorovi Matovičovi hrozilo, že sa jeho strana ani nedostane do parlamentu. Z hnutia postupne odchádzali ľudia, pretože videli, že by príležitosť mohla byť inde. Odrazu však šikovný a prezieravý Igor vymyslel v niekoľkých sledov zaujímavé veci, ktorými sa dá pútať veľká mediálna pozornosť. Tie veci na ktoré poukázal neboli zlé ale bolo za nimi cítiť na rýchlo "zbúchanú robotu", ktorá však mala potenciál a buď sa podarí alebo to bude prepadák. Igorovi to napokon vyšlo, ľudia rozhodli. Ostatne, veď on sám dostal najviac preferenčných hlasov zo všetkých kandidátov. Postupne po voľbách prevzal krajinu, zostavil novú vládu, rozdelili sa posty. Treba zdôrazniť, že v čase koronavírusovej pandémie, čiže v tzv."ťažkých časoch". Začala sa makačka. Je to iné makať v opozícii a iné v koalícii a ešte v čase krízy. Myslím si, že si to vie málo kto z nás predstaviť. Iste i oni mali inú predstavu ale prišiel šok. Človek, ktorý s tým nemal doteraz žiadnu skúsenosť riadi veľa ľudí a robí zásadné rozhodnutia, ktoré majú dopad na celú spoločnosť.

Na jednu stranu sme momentálne v štatistikách vedení ako tretí s pomedzi množstva krajín v EÚ v opatreniach, ktoré úspešne čelia nákaze, na druhú stranu nám však prudko padá ekonomika. Ekonomika padá v čase krízy všetkým, ale každému inak. Podľa toho ako si krajina nastaví opatrenia ohľadom sanovania ekonomiky a aké si určí priority, ktorými dokáže všetky potrebné opatrenia štátu týkajúce sa spoločnosti, zdravia a ekonomiky vyvážiť.

Však späť k našej vláde. Naša vláda rozhodne zaujala postoj silných opatrení čeliť nákaze a jej šíreniu, ale faktom je, že do značnej miery na úkor ekonomiky štátu. Mnohí podnikatelia museli zatvoriť svoje prevádzky a obchody, umelci nemôžu hrať v divadlách, v televíziách, koncertovať a tak podobne, veľa ľudom klesá tržba a poniektorí krachujú. Mnohí to riešia alternatívnymi spôsobmi ako sú práca z domu (home office) či online predaj produktov ale často je to pre nich len skutočne nevyhnutné a dočasné riešenie. Mnohí ľudia však musia siahať po svojich rezervách či pristúpiť k tzv. nepopulárnym opatreniam ako je prepúšťanie zamestnancov a rôzne škrty v rozpočtoch až na hranu znesiteľnosti.

No a tak sa dostávam k meritu veci. Zachytila som na sociálnych sieťach veľa sťažností na komunikáciu Igora Matoviča, sťažnosti ohľadne jeho prejavov na sociálnych sieťach. Od novinárov sťažnosti k jeho nedochvíľnosti alebo k jeho rôznym vyhláseniam na tlačových konferenciách. Skrátka mám pocit, že keď otvorím facebook alebo hocijakú inú diskusnú platformu, tak je tam snáď až 95% sťažností na novú vládu. Isteže chápem argumentáciu aj výčitky.

Ešte aby som nezabudla, keď odchádzal Peter Pellegriny, tak akoby sa veľa ľuďom otočilo zmýšľanie a mala som pocit, že boli ľudia zrazu spokojní, že tam stojí práve on a excelentne komunikuje. Chápem argumentácii, že urobil (aj so svojim tímom ľudí) určité dobré včasné opatrenia proti šíreniu nákazy na Slovensku, avšak vnímam aj to určité pokrytectvo u mnohých ľudí, ktorí ho roky nevedeli vystáť a teraz ho velebia a naopak velebili Matoviča a teraz ho nevedia vystáť.

Badám v spoločnosti určitý chaos a preto mám pokušenie, rečníckou otázkou, sa spýtať....ako tomu všetkému toľká hanlivá kritika a nenávisť napomáha? Lebo jedna vec je istá, kritizovať nie je ťažké a je v celku pohodlné (ako aj napr. Matovič verzus Sulík, ktorí si cez médiá a sociálnu sieť verejne oznamujú svoje výhrady jeden voči druhému, akoby zabudli na to, že sú obaja súčasťou vlády a majú tak spoločnú zodpovednosť za vedenie štátu bez ohľadu na funkciu)...ľudia...veď ste si vo voľbách svojich reprezentantov zvolili a výsledok treba rešpektovať...oprávnená kritika je potrebná ale musí byť argumentačne podložená, najlepšie s riešeniami do diskusie ale hanlivo kritizovať len z pasie a nenávisti nikam nevedie a potápa našu spoločnosť do morálneho bahna.